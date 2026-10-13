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PBS News Hour

Saudi conflict with Houthis escalates with new strikes

Season 2026 Episode 209 | 3m 41s

The threat of a widening war on the Arabian Peninsula is accelerating. Houthi rebels in Yemen are again targeting Saudi infrastructure and military sites, escalating a conflict which may yet draw in other regional powers. The Saudi-led coalition launched new airstrikes on oil facilities across Houthi-controlled Yemen in response to deadly airport attacks in Riyadh. Ali Rogin reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 4:49
PBS News Hour
New White House press secretary announces Guilfoyle's exit
White House press secretary's debut brings news of Guilfoyle's exit
Clip: S2026 E209 | 4:49
Watch 3:28
PBS News Hour
What we know about Pope Leo's lung cancer and prognosis
What we know about Pope Leo's lung cancer and prognosis
Clip: S2026 E209 | 3:28
Watch 6:37
PBS News Hour
Trump Account expansion and new rules raise questions
Trump Accounts expand to millions of children, but new rules raise questions
Clip: S2026 E209 | 6:37
Watch 7:37
PBS News Hour
Climate change gives Swedish winemakers an unexpected boost
Climate change gives Swedish winemakers an unexpected boost
Clip: S2026 E209 | 7:37
Watch 5:12
PBS News Hour
Cuts to SNAP benefits push many to seek help from food banks
Cuts to SNAP benefits push many Americans to seek help from food banks
Clip: S2026 E209 | 5:12
Watch 9:17
PBS News Hour
'Grandma Joy and Me' follows journey to every national park
Grandma Joy and Me' follows a grandmother and grandson's journey to every national park
Clip: S2026 E209 | 9:17
Watch 4:59
PBS News Hour
Ex-ambassador on Saudi struggle to defend against Houthis
Former U.S. ambassador on Saudi Arabia's struggle to defend against Houthi attacks
Clip: S2026 E209 | 4:59
Watch 57:46
PBS News Hour
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
October 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E209 | 57:46
Watch 6:01
PBS News Hour
News Wrap: Cornell bans fraternity parties for academic year
News Wrap: Cornell bans fraternity parties for rest of academic year
Clip: S2026 E209 | 6:01
Watch 5:19
PBS News Hour
News Wrap: Houthi strikes kill 13 at Riyadh airport
News Wrap: Riyadh airport closed after Houthi strikes that killed at least 13
Clip: S2026 E208 | 5:19
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Episode: S2026 E209 | 57:46
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October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45
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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E204 | 57:46
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