Suspected Iranian plot pushed U.S. to move bombers from UK

Extras
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Examining the DOJ's effort to prosecute non-citizens accused of voting
Haitian student's suicide reveals human toll of immigration crackdown
Brett McGurk chronicles negotiations to free Oct. 7 hostages in 'Brink'
As some Afghans escape the Taliban, other refugees are forced to return
French students lead massive protests against education policies
High cost of GLP-1s drives some to seek cheaper, unregulated versions
News Wrap: Cornell says Sally Yates will review handling of sexual assault reports
Marine's murder charge in Japan fuels local debate over U.S. military presence
As GLP-1s reshape America, questions and new uses emerge
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