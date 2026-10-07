Georgia governor's debate highlights voters' top concerns

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What the Cornell case reveals about how sexual assault allegations are handled
News Wrap: Lawyer says Christa Pike 'angry and confused' following botched execution
The evidence suggesting GLP-1s can curb drug and alcohol cravings
Israeli and Palestinian fathers partner to bridge divides 3 years after Oct. 7
Oct. 7 survivor channels trauma into movement for new generation of Israeli leaders
Why French students are leading massive protests across the country
Republican and Democratic strategists on closing messages and where they expect to win
French students lead massive protests against education policies
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
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