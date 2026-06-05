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PBS News Hour

Oil supplies dwindle as Strait of Hormuz still mostly closed

Season 2026 Episode 116 | 4m 55s

As U.S.-Iran talks show little sign of progress, commercial traffic through the Strait of Hormuz remains sharply reduced, raising concerns about global energy markets and supply chains. Geoff Bennett speaks with energy analyst Daniel Yergin, vice chairman of S&P Global, for more on what a prolonged disruption could mean around the world.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 5:10
PBS News Hour
News Wrap: Senate passes $70 billion immigration bill
News Wrap: Senate passes $70 billion immigration enforcement bill
Clip: S2026 E116 | 5:10
Watch 13:22
PBS News Hour
Brooks and Capehart on GOP lawmakers’ defiance of Trump
Brooks and Capehart on some Republican lawmakers’ defiance of Trump
Clip: S2026 E116 | 13:22
Watch 4:08
PBS News Hour
Putin rejects Ukraine’s call for direct talks to end war
What Putin’s rejection of Ukraine’s call for talks means for efforts to end Russia’s war
Clip: S2026 E116 | 4:08
Watch 6:43
PBS News Hour
Why hiring surged in May despite strain from the Iran war
Why hiring surged in May despite economic strain from the Iran war
Clip: S2026 E116 | 6:43
Watch 4:35
PBS News Hour
This chef will teach you how to make $5 family dinners
This chef will teach you how to make healthy $5 family dinners
Clip: S2026 E116 | 4:35
Watch 6:30
PBS News Hour
Exhibit shines light on women’s role in tech of modern life
Art exhibit shines light on women’s role in technologies that power modern life
Clip: S2026 E116 | 6:30
Watch 5:43
PBS News Hour
News Wrap: John Bolton to plead guilty to felony charge
News Wrap: Former Trump adviser John Bolton to plead guilty over classified information
Clip: S2026 E115 | 5:43
Watch 5:54
PBS News Hour
Conservative Montana town pushes back after ICE arrest
ICE arrest in a rural Montana town prompts a conservative community to take action
Clip: S2026 E115 | 5:54
Watch 6:17
PBS News Hour
Rep. Fitzpatrick on what's driving a wedge with Trump
Rep. Brian Fitzpatrick on what's driving a wedge between some Republicans and Trump
Clip: S2026 E115 | 6:17
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Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E111 | 57:46
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PBS News Hour
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E110 | 57:46
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PBS News Hour
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E109 | 57:46
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PBS News Hour
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E108 | 56:46
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PBS News Hour
May 25, 2026 - PBS News Hour full episode
May 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E107 | 57:46