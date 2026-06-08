What Iran and Israel’s escalation means for peace efforts

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June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Millions lose SNAP benefits as One Big Beautiful Bill’s stricter requirements kick in
Dave Eggers on ‘Contrapposto’ and supporting the next generation of writers
Former election official fact-checks Trump’s claims of election fraud in California
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s walkout from NBC interview
Exchange of missile strikes between Israel and Iran threatens fragile ceasefire
News Wrap: 3 more screwworm cases found in Texas and New Mexico
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Senate passes $70 billion immigration enforcement bill
Brooks and Capehart on some Republican lawmakers’ defiance of Trump
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