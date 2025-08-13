August 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
How Maryland's riverkeepers protect the state's waterways
Ms. Rachel on advocating for Gaza's children: 'I wish leaders would hear their voices'
News Wrap: At least 25 people seeking help killed at Gaza aid sites
Ahead of summit, Trump says Russia will face consequences if Putin won't end Ukraine war
How far-right activist Laura Loomer is shaping the Trump administration
Trump’s AI chip deal sparks legal questions and national security concerns
Trump decries crime rates, but his administration has slashed prevention efforts
Tariff-driven inflation accelerating with 'worst yet to come,' AEI's Michael Strain says
CDC shooting highlights increasing rhetoric and hostility against health professionals
NEWS WRAP
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode