December 16, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Brown University student says there's still 'fear in the air' as hunt for gunman continues
Shock and grief matched by anger after antisemitic attack in Australia
Remembering Rob Reiner's life and iconic career
Trump policies upend years-long paths to citizenship for some immigrants
U.S. service members perform ‘Rock of Ages’ for Hanukkah
Tamara Keith and Amy Walter on Trump facing GOP pushback over his comments on Rob Reiner
News Wrap: Federal investigators say they foiled a NYE bomb plot in Southern California
'He has suffered enough,' Jimmy Lai's daughter says after his conviction in Hong Kong
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 12, 2025 - PBS News Hour full episode
December 11, 2025 - PBS News Hour full episode
December 10, 2025 - PBS News Hour full episode
December 9, 2025 - PBS News Hour full episode
December 8, 2025 - PBS News Hour full episode
December 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode