January 22, 2026 - PBS News Hour full episode

January 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Anne Applebaum on what's next for U.S. and allies after Trump's Greenland demands
'Get in the Game' exhibition explores connections between art and sports
Trump backpedals on threats against Greenland, but allies say damage has been done
How the affordability crisis has evolved since Trump's return
St. Paul mayor responds to unrest triggered by federal immigration raids
Greenland push helped Trump address Arctic security, Rebeccah Heinrichs says
Supreme Court hears case on Trump's attempt to control Federal Reserve
News Wrap: Much of U.S. bracing for 'expansive' winter storm
Supreme Court weighs private property gun restrictions in major case
