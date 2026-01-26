100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

January 26, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 22 | 57m 46s

January 26, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/25/26 | Expires: 02/25/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
January 23, 2026 - PBS News Hour full episode
January 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E21 | 57:46
Watch 5:36
PBS News Hour
News Wrap: Starmer calls Trump's troops comments 'insulting'
News Wrap: Starmer calls Trump's comments on NATO troops in Afghanistan 'insulting'
Clip: S2026 E21 | 5:36
Watch 2:59
PBS News Hour
More than two dozen states preparing for huge winter storm
More than two dozen states preparing for impacts of massive winter storm
Clip: S2026 E21 | 2:59
Watch 4:19
PBS News Hour
Thousands brave frigid cold in Twin Cities 'ICE Out' protest
Thousands brave frigid cold in Twin Cities 'ICE Out' protest
Clip: S2026 E21 | 4:19
Watch 6:31
PBS News Hour
School superintendent responds after ICE detains 5-year-old
'They are circling our schools,' superintendent says after 5-year-old detained by ICE
Clip: S2026 E21 | 6:31
Watch 11:46
PBS News Hour
Brooks and Capehart on allies reevaluating ties with U.S.
Brooks and Capehart on Trump forcing allies to reevaluate ties with U.S.
Clip: S2026 E21 | 11:46
Watch 6:55
PBS News Hour
Measles cases surged in 2025 as vaccination rates dropped
Measles cases surged in 2025 as vaccination rates dropped
Clip: S2026 E21 | 6:55
Watch 8:01
PBS News Hour
New book 'Five Bullets' explores divisive 1984 NYC subway shooting
New book 'Five Bullets' explores 1984 NYC subway shooting
Clip: S2026 E21 | 8:01
Watch 5:09
PBS News Hour
National security experts argue U.S. TikTok deal falls short
National security experts argue U.S. TikTok deal falls short
Clip: S2026 E21 | 5:09
Watch 6:57
PBS News Hour
Filmmaker Jafar Panahi on 'It Was Just an Accident'
Filmmaker Jafar Panahi on 'It Was Just an Accident' and challenging the Iranian government
Clip: S2026 E20 | 6:57
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
January 23, 2026 - PBS News Hour full episode
January 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E21 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 22, 2026 - PBS News Hour full episode
January 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E20 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 21, 2026 - PBS News Hour full episode
January 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E19 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 20, 2026 - PBS News Hour full episode
January 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E18 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 19, 2026 - PBS News Hour full episode
January 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E17 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E15 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E14 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46