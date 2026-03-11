100 WVIA Way
PBS News Hour

March 11, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 54 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, Iran targets ships in the Strait of Hormuz, further roiling the global economy. We explore whether tapping into oil reserves can ease some of the pressure. Soldiers from Ukraine share what they have learned while defending against waves of Iranian-made drones launched by Russia. Plus, the Trump administration's immigration crackdown spreads fear among legal immigrants.

Aired: 03/10/26 | Expires: 04/10/26
Watch 7:54
PBS News Hour
Immigration crackdown sparks fear in people legally in U.S.
Minnesota immigration crackdown continues to spark fear among people in U.S. legally
Clip: S2026 E54 | 7:54
Watch 6:00
PBS News Hour
How Trump's SAVE Act would reshape voting in the U.S.
How Trump's SAVE Act would reshape voting and why critics are concerned
Clip: S2026 E54 | 6:00
Watch 3:25
PBS News Hour
Group turns line dancing into therapy for grief and trauma
Miami group turns line dancing into therapy for grief and trauma
Clip: S2026 E54 | 3:25
Watch 5:38
PBS News Hour
How Ukraine is helping the U.S. defend against Iran's drones
How Ukraine is helping the U.S. defend against Iran's drone attacks
Clip: S2026 E54 | 5:38
Watch 6:17
PBS News Hour
Can tapping into oil reserves help stabilize prices?
Can tapping into oil reserves help stabilize prices?
Clip: S2026 E54 | 6:17
Watch 4:51
PBS News Hour
News Wrap: Tornadoes kill at least 2 in Indiana
News Wrap: Tornadoes kill at least 2 in Indiana
Clip: S2026 E54 | 4:51
Watch 5:09
PBS News Hour
Iran targets ships in Strait of Hormuz, raising energy fears
Iran targets ships in Strait of Hormuz, raising global energy fears
Clip: S2026 E54 | 5:09
Watch 5:05
PBS News Hour
Ukrainian troops share lessons on stopping Iran's drones
Ukrainian troops share lessons learned from fighting Iran's Shahed drones
Clip: S2026 E54 | 5:05
Watch 7:12
PBS News Hour
Afghans stranded by Trump's refugee freeze caught in new war
Afghans stranded for a year by Trump's refugee freeze now caught in new war
Clip: S2026 E53 | 7:12
Watch 4:55
PBS News Hour
U.S. launches 'most intense' day of strikes on Iran
As Iran shows no signs of surrender, U.S. launches 'most intense' day of strikes
Clip: S2026 E53 | 4:55
Watch 57:46
PBS News Hour
March 10, 2026 - PBS News Hour full episode
March 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E53 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
March 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E52 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 6, 2026 - PBS News Hour full episode
March 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E51 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 5, 2026 - PBS News Hour full episode
March 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E50 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 4, 2026 - PBS News Hour full episode
March 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E49 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 3, 2026 - PBS News Hour full episode
March 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E48 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
March 2, 2026 - PBS News Hour full episode
March 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E47 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 27, 2026 - PBS News Hour full episode
February 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E46 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
February 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E45 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
February 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E44 | 57:46