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PBS News Hour

June 4, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 115 | 57m 46s

June 4, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 06/03/26 | Expires: 07/04/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 3:27
PBS News Hour
Noteworthy speeches from recent college graduations
Noteworthy speeches from recent college graduations
Clip: S2026 E114 | 3:27
Watch 6:00
PBS News Hour
News Wrap: Ukraine strikes oil depot deep inside Russia
News Wrap: Ukraine strikes oil depot deep inside Russia
Clip: S2026 E114 | 6:00
Watch 5:23
PBS News Hour
Trump administration cuts ambitious ocean monitoring program
Trump administration dismantles ambitious ocean monitoring program
Clip: S2026 E114 | 5:23
Watch 7:26
PBS News Hour
60 Minutes' in turmoil after correspondent Pelley is fired
'60 Minutes' in turmoil after longtime correspondent Scott Pelley is fired
Clip: S2026 E114 | 7:26
Watch 5:24
PBS News Hour
Health workers struggle to contain Ebola outbreak
Health workers struggle to contain Ebola outbreak
Clip: S2026 E114 | 5:24
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 6:48
PBS News Hour
Dissecting what the latest primaries mean for November
Dissecting what the latest primary races mean for November elections
Clip: S2026 E114 | 6:48
Watch 5:13
PBS News Hour
Iranian strikes hit Kuwait's largest airport amid ceasefire
Iranian strikes set Kuwait's largest airport ablaze amid fragile ceasefire with the U.S.
Clip: S2026 E114 | 5:13
Watch 5:07
PBS News Hour
Absence of New Jersey congressmen raises broader questions
Republican Rep. Tom Kean Jr.'s absence raises broader questions about Congress
Clip: S2026 E114 | 5:07
Watch 4:51
PBS News Hour
News Wrap: Rubio tells Congress that Iran talks continue
News Wrap: Rubio tries to assure Congress that talks with Iran are continuing
Clip: S2026 E113 | 4:51
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