November 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Breaking down the deal to reopen the government and what comes next
News Wrap: Kansas county to pay $3 million for police raid on newspaper
Prominent conservative judge resigns, calling Trump 'uniquely dangerous'
BBC under scrutiny over edit of Trump's speech on Jan. 6
Trump floats tariff 'dividends' for Americans, but experts question the math
How UCLA is navigating unprecedented demands from the Trump administration
'The Gales of November' explores the Edmund Fitzgerald tragedy and the legend it inspired
Trump pardons dozens of allies who tried to overturn his 2020 election loss to Biden
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode