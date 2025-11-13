November 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Trump urges Israeli president to pardon Netanyahu
U.S. carrier in Caribbean amid Venezuela tensions and outcry over drug boat strikes
Trump faces fresh Epstein questions as new emails and files are released
Children wounded by the war in Gaza share their stories as they heal in the U.S.
Ousted immigration judge describes deepening court backlog
Indictment of MLB pitchers raises questions about impact of legal sports betting
David Szalay on winning the Booker Prize for his novel 'Flesh'
House passes bill to end longest government shutdown
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 7, 2025 - PBS News Hour full episode
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode