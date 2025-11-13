100 WVIA Way
PBS News Hour

November 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 317 | 57m 46s

November 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/12/25 | Expires: 12/13/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line.
Extras
Watch 5:45
PBS News Hour
News Wrap: Trump urges Israeli president to pardon Netanyahu
News Wrap: Trump urges Israeli president to pardon Netanyahu
Clip: S2025 E316 | 5:45
Watch 6:42
PBS News Hour
U.S. carrier in Caribbean amid Venezuela tensions
U.S. carrier in Caribbean amid Venezuela tensions and outcry over drug boat strikes
Clip: S2025 E316 | 6:42
Watch 6:08
PBS News Hour
Trump faces fresh Epstein questions after release of emails
Trump faces fresh Epstein questions as new emails and files are released
Clip: S2025 E316 | 6:08
Watch 10:39
PBS News Hour
Children wounded in Gaza share stories as they heal in U.S.
Children wounded by the war in Gaza share their stories as they heal in the U.S.
Clip: S2025 E316 | 10:39
Watch 6:45
PBS News Hour
Ousted immigration judge describes deepening court backlog
Ousted immigration judge describes deepening court backlog
Clip: S2025 E316 | 6:45
Watch 5:44
PBS News Hour
MLB pitchers face charges in latest sports gambling scandal
Indictment of MLB pitchers raises questions about impact of legal sports betting
Clip: S2025 E316 | 5:44
Watch 5:45
PBS News Hour
David Szalay on his Booker Prize-winning novel 'Flesh'
David Szalay on winning the Booker Prize for his novel 'Flesh'
Clip: S2025 E316 | 5:45
Watch 4:08
PBS News Hour
House passes bill to end longest government shutdown
House passes bill to end longest government shutdown
Clip: S2025 E316 | 4:08
Watch 57:46
PBS News Hour
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E316 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E315 | 57:46
