PBS News Hour

November 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 310 | 57m 46s

November 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 11/05/25 | Expires: 12/06/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 6:46
PBS News Hour
Voters sent Washington a message to put 'everyday Americans first,' Jeffries says
Voters sent Washington a message to put 'everyday Americans first,' Jeffries says
Clip: S2025 E309 | 6:46
Watch 6:09
PBS News Hour
Democrats dominate in first election since Trump's return to White House
Democrats dominate in first election since Trump's return to White House
Clip: S2025 E309 | 6:09
Watch 6:17
PBS News Hour
Trump's unpopular, harmful policies fueled Democratic wins, says Virginia's Ghazala Hashmi
Trump's unpopular, harmful policies fueled Democratic wins, says Virginia's Ghazala Hashmi
Clip: S2025 E309 | 6:17
Watch 5:54
PBS News Hour
Supreme Court justices question Trump's authority to impose sweeping tariffs
Supreme Court justices question Trump's authority to impose sweeping tariffs
Clip: S2025 E309 | 5:54
Watch 4:29
PBS News Hour
What the election results signal for next year's midterms
What the election results signal for next year's midterms
Clip: S2025 E309 | 4:29
Watch 9:31
PBS News Hour
In Kentucky's coal country, a community is working to heal political divisions
In Kentucky's coal country, a community is working to heal political divisions
Clip: S2025 E309 | 9:31
Watch 7:27
PBS News Hour
Democratic and GOP strategists on what the parties learned from voters
Democratic and GOP strategists on what the parties learned from voters
Clip: S2025 E309 | 7:27
Watch 4:42
PBS News Hour
News Wrap: Wing caught fire before UPS plane crashed
News Wrap: Wing caught fire and engine fell off UPS plane before crash, investigators say
Clip: S2025 E309 | 4:42
Watch 57:46
PBS News Hour
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E309 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E308 | 56:45
