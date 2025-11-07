November 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
Capehart and Gorman on Democrats' election wins and Trump's push to end the filibuster
With government jobs report delayed, what other data reveals about the economy
Tucker Carlson's interview with antisemite Nick Fuentes exposes rift among Republicans
News Wrap: Cornell reaches $60M deal with Trump administration to restore funding
In new book, Michael McFaul explores the global fight between autocracy and democracy
Congress remains deadlocked on ending shutdown as airlines forced to cancel flights
How the shutdown is impacting families who rely on SNAP benefits
After Charlie Kirk’s assassination, young conservatives work to carry on his message
Federal judge sharply criticizes immigration crackdown tactics in Chicago
November 6, 2025 - PBS News Hour full episode
November 5, 2025 - PBS News Hour full episode
November 4, 2025 - PBS News Hour full episode
November 3, 2025 - PBS News Hour full episode
November 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 1, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 31, 2025 - PBS News Hour full episode
October 30, 2025 - PBS News Hour full episode
October 29, 2025 - PBS News Hour full episode
October 28, 2025 - PBS News Hour full episode