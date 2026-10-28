Chrystia Freeland: How the U.S. Became the World’s “Unreliable Boyfriend"

Extras
Nadav Eyal; Shira Efron; Ali Ansari; Chrystia Freeland
New York Times reporter Lisa Lerer discusses Idaho's abortion ban and the upcoming ballot measure.
Aaron Glantz and Sophie Hills discuss AI companies' efforts to influence the midterms.
Felipe Krause; Bozidar Molivac; Maria Ressa; Sophie Hills; Aaron Glantz
Volodymyr Zelensky; Katrin Bennhold; Marjana Koçeku; Itab Azzam; Jack MacInnes
Itab Azzam and Jack MacInnes discuss their film "One in a Million."
Pastor Bob Roberts Jr.; Min Jin Lee; Tamryn Spruill
MIT mathematician and former NFL player John Urschel discusses solving a decades-old math problem.
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Nadav Eyal; Shira Efron; Ali Ansari; Chrystia Freeland
Felipe Krause; Bozidar Molivac; Maria Ressa; Sophie Hills; Aaron Glantz
Volodymyr Zelensky; Katrin Bennhold; Marjana Koçeku; Itab Azzam; Jack MacInnes
Pastor Bob Roberts Jr.; Min Jin Lee; Tamryn Spruill
Kevin Liptak; Jared Bernstein; Kathi Zellweger; Mike Chinoy; Kai-Fu Lee
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan