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Amanpour and Company

Chrystia Freeland: How the U.S. Became the World’s “Unreliable Boyfriend"

Season 2027 Episode 9020 | 17m 53s

President Trump wants Canada to become the 51st state. At the moment, it looks more likely to become part of the European Union. Canada and the U.S. are in the midst of a relentless trade war — one that Chrystia Freeland likens to dealing with an "unreliable boyfriend." This, in fact, is the title of her new memoir. The author joins the show to discuss it.

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Amanpour and Company
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October 22, 2026
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She Fled Syria At 11. For a Decade These Filmmakers Watched Her Grow Up
Itab Azzam and Jack MacInnes discuss their film "One in a Million."
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Watch 55:37
Amanpour and Company
October 23, 2026
Pastor Bob Roberts Jr.; Min Jin Lee; Tamryn Spruill
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October 21, 2026
Jeremy Diamond; Michael Douglas; John Urschel
Episode: S2027 E9015 | 55:53
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Amanpour and Company
NFL Player Turned Mathematician Solves Problem that Eluded Scholars for Years
MIT mathematician and former NFL player John Urschel discusses solving a decades-old math problem.
Clip: S2027 E9015 | 18:10
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October 27, 2026
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October 22, 2026
Volodymyr Zelensky; Katrin Bennhold; Marjana Koçeku; Itab Azzam; Jack MacInnes
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Amanpour and Company
October 23, 2026
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October 20, 2026
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Episode: S2027 E9014 | 55:53
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October 19, 2026
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Episode: S2027 E9013 | 55:52
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Episode: S2027 E9012 | 55:52
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October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51