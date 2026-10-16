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Amanpour and Company

October 19, 2026

Season 2027 Episode 9013 | 55m 52s

NYT International Correspondent Catherine Porter reports on protests in France ahead of elections. World Food Programme Acting Director Carl Skau discusses Gaza’s humanitarian crisis. Israeli political analyst Dahlia Scheindlin reports on Israel’s election and West Bank violence. UC Berkeley Professor and Hammer & Hope Contributing Writer Lisa Armstrong examines the Memphis Safe Task Force.

Aired: 10/18/26
Extras
Watch 18:23
Amanpour and Company
4 Dead in 3 Months: Inside the Deadly Toll of Trump’s Memphis Safe Task Force
UC Berkeley Prof. Lisa Armstrong discusses four deaths involving Trump’s Memphis Safe Task Force.
Clip: S2027 E9013 | 18:23
Watch 19:36
Amanpour and Company
Never-Before-Seen Footage: The Last Gathering of the Harlem Renaissance
David and Liani Greaves discuss their film "Once Upon a Time in Harlem.”
Clip: S2027 E9012 | 19:36
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
Watch 17:27
Amanpour and Company
Why Does Campus Sexual Assault Persist? Columbia & Princeton Professors Explain
Profs. Jennifer Hirsch and Shamus Khan discuss the Cornell sexual assault case and campus culture.
Clip: S2027 E9011 | 17:27
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 14, 2026
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Episode: S2027 E9010 | 55:39
Watch 17:17
Amanpour and Company
They Tried to Stop DOGE. Michael Lewis’ New Book Tells Their Story
Michael Lewis discusses his new book "Blockers."
Clip: S2027 E9010 | 17:17
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 13, 2026
Mujib Mashal; Whitney White; Patina Miller; Ernest Moniz
Episode: S2027 E9009 | 55:51
Watch 18:01
Amanpour and Company
Can the U.S. Strike a New Nuclear Deal with Iran?
Former U.S. Energy Secretary Ernest Moniz discusses Iran’s nuclear program and a possible new deal.
Clip: S2027 E9009 | 18:01
Watch 55:58
Amanpour and Company
October 12, 2026
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Episode: S2027 E9008 | 55:58
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Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 14, 2026
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Episode: S2027 E9010 | 55:39
Watch 55:58
Amanpour and Company
October 12, 2026
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Episode: S2027 E9008 | 55:58
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 13, 2026
Mujib Mashal; Whitney White; Patina Miller; Ernest Moniz
Episode: S2027 E9009 | 55:51
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 9, 2026
Alex Gibney; Evan Gershkovich; Kamilah Woodson
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October 8, 2026
Jeanne Shaheen; David Robinson; Emma Green
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