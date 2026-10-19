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Amanpour and Company

October 20, 2026

Season 2027 Episode 9014 | 55m 53s

Kevin Liptak reports on Trump's approval rating as Americans prepare to head to the polls for midterm elections. Economist Jared Bernstein on the state of the American economy and how it will impact elections. Kathi Zellweger and Mike Chinoy's new book details Kathi's work fighting famine in North Korea in the 1990s. Fmr Google China president Kai-Fu Lee on the AI race between China and the US.

Aired: 10/19/26
Extras
Watch 17:57
Amanpour and Company
The AI Race: Can the U.S. and China Avoid Disaster?
Kai-Fu Lee discusses his book "AI Native."
Clip: S2027 E9014 | 17:57
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 19, 2026
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Episode: S2027 E9013 | 55:52
Watch 18:23
Amanpour and Company
4 Dead in 3 Months: Inside the Deadly Toll of Trump’s Memphis Safe Task Force
UC Berkeley Prof. Lisa Armstrong discusses four deaths involving Trump’s Memphis Safe Task Force.
Clip: S2027 E9013 | 18:23
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 19:36
Amanpour and Company
Never-Before-Seen Footage: The Last Gathering of the Harlem Renaissance
David and Liani Greaves discuss their film "Once Upon a Time in Harlem.”
Clip: S2027 E9012 | 19:36
Watch 17:27
Amanpour and Company
Why Does Campus Sexual Assault Persist? Columbia & Princeton Professors Explain
Profs. Jennifer Hirsch and Shamus Khan discuss the Cornell sexual assault case and campus culture.
Clip: S2027 E9011 | 17:27
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 14, 2026
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Episode: S2027 E9010 | 55:39
Watch 17:17
Amanpour and Company
They Tried to Stop DOGE. Michael Lewis’ New Book Tells Their Story
Michael Lewis discusses his new book "Blockers."
Clip: S2027 E9010 | 17:17
Watch 55:58
Amanpour and Company
October 12, 2026
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Episode: S2027 E9008 | 55:58
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Watch 55:52
Amanpour and Company
October 19, 2026
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Episode: S2027 E9013 | 55:52
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 14, 2026
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Episode: S2027 E9010 | 55:39
Watch 55:58
Amanpour and Company
October 12, 2026
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Episode: S2027 E9008 | 55:58
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 13, 2026
Mujib Mashal; Whitney White; Patina Miller; Ernest Moniz
Episode: S2027 E9009 | 55:51
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Amanpour and Company
October 9, 2026
Alex Gibney; Evan Gershkovich; Kamilah Woodson
Episode: S2027 E9007 | 55:39
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Amanpour and Company
October 8, 2026
Jeanne Shaheen; David Robinson; Emma Green
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Amanpour and Company
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Episode: S2027 E9005 | 55:44
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Amanpour and Company
October 6, 2026
Annie E. Clark; Jackson Katz; Ashish Jha; Ken Bensinger
Episode: S2027 E9004 | 55:46