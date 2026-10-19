October 20, 2026

Extras
Kai-Fu Lee discusses his book "AI Native."
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
UC Berkeley Prof. Lisa Armstrong discusses four deaths involving Trump’s Memphis Safe Task Force.
David and Liani Greaves discuss their film "Once Upon a Time in Harlem.”
Profs. Jennifer Hirsch and Shamus Khan discuss the Cornell sexual assault case and campus culture.
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Michael Lewis discusses his new book "Blockers."
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
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Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Mujib Mashal; Whitney White; Patina Miller; Ernest Moniz
Alex Gibney; Evan Gershkovich; Kamilah Woodson
Jeanne Shaheen; David Robinson; Emma Green
Robi Damelin; Bassam Aramin; Wendy Sherman; Jason Rezaian
Annie E. Clark; Jackson Katz; Ashish Jha; Ken Bensinger