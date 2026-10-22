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Amanpour and Company

She Fled Syria At 11. For a Decade These Filmmakers Watched Her Grow Up

Season 2027 Episode 9016 | 19m 02s

"One in a Million" chronicles a girl's life from childhood to adulthood as she escapes Aleppo, Syria, begins a new life in Germany, and eventually returns to her homeland. The documentary took filmmakers Itab Azzam and Jack MacInnes a decade to make and they join Hari Sreenivasan to discuss their narrative of displacement, belonging and identity.

Extras
Watch 55:42
Amanpour and Company
October 22, 2026
Volodymyr Zelensky; Katrin Bennhold; Marjana Koçeku; Itab Azzam; Jack MacInnes
Episode: S2027 E9016 | 55:42
Watch 55:53
Amanpour and Company
October 21, 2026
Jeremy Diamond; Michael Douglas; John Urschel
Episode: S2027 E9015 | 55:53
Watch 18:10
Amanpour and Company
NFL Player Turned Mathematician Solves Problem that Eluded Scholars for Years
MIT mathematician and former NFL player John Urschel discusses solving a decades-old math problem.
Clip: S2027 E9015 | 18:10
Watch 55:53
Amanpour and Company
October 20, 2026
Kevin Liptak; Jared Bernstein; Kathi Zellweger; Mike Chinoy; Kai-Fu Lee
Episode: S2027 E9014 | 55:53
Watch 17:57
Amanpour and Company
The AI Race: Can the U.S. and China Avoid Disaster?
Kai-Fu Lee discusses his book "AI Native."
Clip: S2027 E9014 | 17:57
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 19, 2026
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Episode: S2027 E9013 | 55:52
Watch 18:23
Amanpour and Company
4 Dead in 3 Months: Inside the Deadly Toll of Trump’s Memphis Safe Task Force
UC Berkeley Prof. Lisa Armstrong discusses four deaths involving Trump’s Memphis Safe Task Force.
Clip: S2027 E9013 | 18:23
Watch 19:36
Amanpour and Company
Never-Before-Seen Footage: The Last Gathering of the Harlem Renaissance
David and Liani Greaves discuss their film "Once Upon a Time in Harlem.”
Clip: S2027 E9012 | 19:36
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
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Watch 55:42
Amanpour and Company
October 22, 2026
Volodymyr Zelensky; Katrin Bennhold; Marjana Koçeku; Itab Azzam; Jack MacInnes
Episode: S2027 E9016 | 55:42
Watch 55:53
Amanpour and Company
October 21, 2026
Jeremy Diamond; Michael Douglas; John Urschel
Episode: S2027 E9015 | 55:53
Watch 55:53
Amanpour and Company
October 20, 2026
Kevin Liptak; Jared Bernstein; Kathi Zellweger; Mike Chinoy; Kai-Fu Lee
Episode: S2027 E9014 | 55:53
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 19, 2026
Catherine Porter; Carl Skau; Dahlia Scheindlin; Lisa Armstrong
Episode: S2027 E9013 | 55:52
Watch 55:52
Amanpour and Company
October 16, 2026
Kerry Kennedy; Liani Greaves; David Greaves
Episode: S2027 E9012 | 55:52
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 15, 2026
Evelyn Farkas; Halla Tómasdóttir; Nataša Pirc Musar; Mary Robinson; Jennifer S. Hirsch; Shamus Khan
Episode: S2027 E9011 | 55:51
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 14, 2026
Samer Sinijlawi; Frances Haugen; Brittany Kaiser; Michael Lewis
Episode: S2027 E9010 | 55:39
Watch 55:51
Amanpour and Company
October 13, 2026
Mujib Mashal; Whitney White; Patina Miller; Ernest Moniz
Episode: S2027 E9009 | 55:51
Watch 55:58
Amanpour and Company
October 12, 2026
Nic Robertson; Dmytro Kuleba; Sister Helen Prejean; Caitlin Dickerson
Episode: S2027 E9008 | 55:58
Watch 55:39
Amanpour and Company
October 9, 2026
Alex Gibney; Evan Gershkovich; Kamilah Woodson
Episode: S2027 E9007 | 55:39