Amanpour and Company

December 22, 2025

Season 2025 Episode 8059 | 55m 49s

Iceland's President Halla Tómasdóttir and filmmaker Pamela Hogan join to discuss a critical women's strike in the country that is the subject of Hogan's new documentary "The Day Iceland Stood Still." Gayle Young speaks about her groundbreaking reporting on female genital mutilation and new memoir. Author Cory Doctorow discusses his new book which focuses on the "ens***-ification" of the internet.

Aired: 12/16/25
Watch 17:39
Amanpour and Company
From Washington to Trump: Explaining the Evolution of the Presidential Pardon
Saikrishna Prakash discusses his book “The Presidential Pardon.”
Clip: S2025 E8055 | 17:39
Watch 55:51
Amanpour and Company
December 16, 2025
Kurt Volker; Tymofiy Mylovanov; Yousef Sweid; Isabella Sedlak; Saikrishna Prakash
Episode: S2025 E8055 | 55:51
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 15, 2025
Gabi Kaltmann; Alicia Kearns; Park Chan-Wook; Sen. Andy Kim
Episode: S2025 E8054 | 55:50
Watch 18:10
Amanpour and Company
NJ Sen. Andy Kim Opens Up About Father’s Alzheimer’s Diagnosis
Sen. Andy Kim shares the emotional journey since his father's Alzheimer's diagnosis.
Clip: S2025 E8054 | 18:10
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: S2025 E8060 | 55:31
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: S2025 E8062 | 55:46
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2025 E8061 | 55:27
Watch 55:40
Amanpour and Company
December 12, 2025
Ruti Teitel; Aria Florant; Jonathan Freedland; Kate Shaw
Episode: S2025 E8053 | 55:40
Watch 18:02
Amanpour and Company
Are We in a Constitutional Crisis? The Supreme Court Year in Review
Law professor Kate Shaw looks at some of the year's most significant SCOTUS cases.
Clip: S2025 E8053 | 18:02
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 11, 2025
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Episode: S2025 E8052 | 55:50
