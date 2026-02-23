100 WVIA Way
Amanpour and Company

February 24, 2026

Season 2026 Episode 8105 | 55m 55s

Ukrainian journalist Nataliya Gumenyuk reports from Kyiv on the 4th anniversary of the invasion of Ukraine. Military analyst Michael Kofman explains how Ukraine has endured the Russian army for 4 years. Craig Renaud and Juan Arradondo share the story of documentarian Brent Renaud, killed in a Russian ambush. Cognitive scientist Maya Shankar explains how we can find meaning in the tumult of change.

Aired: 02/23/26
Extras
Watch 18:35
Amanpour and Company
How Change Transforms Us — and Why We Should Embrace It
Maya Shankar discusses her book "The Other Side of Change."
Clip: S2026 E8105 | 18:35
Watch 18:17
Amanpour and Company
Wynton Marsalis on What Jazz Can Teach Us About Democracy
Legendary jazz musician Wynton Marsalis discusses his tenure leading Jazz at Lincoln Center.
Clip: S2026 E8104 | 18:17
