Amanpour and Company

February 19, 2026

Season 2026 Episode 8102 | 55m 43s

Andrew interviewer Emily Maitlis reacts to the news of the fmr. Prince's arrest. IAEA President Rafael Grossi discusses the threat of a U.S. strike on Iran's nuclear facilities. Cardinal Joseph W. Tobin urges people to speak out against injustice. Journalist A'Lelia Bundles reflects on the late Rev. Jesse Jackson's memory.

Aired: 02/18/26
Watch 18:18
Amanpour and Company
“I Am – Somebody:” Reflecting on the Life and Legacy of Rev. Jesse Jackson
A'lelia Bundles on the life and legacy of Rev. Jesse Jackson.
Clip: S2026 E8102 | 18:18
Watch 55:54
Amanpour and Company
February 18, 2026
Barham Salih; Joachim Trier; Dr. Sanjay Gupta; Jon Meacham
Episode: S2026 E8101 | 55:54
Watch 18:19
Amanpour and Company
Jon Meacham: America’s Democratic Experiment Is at Risk
Jon Meacham discusses his book "American Struggle."
Clip: S2026 E8101 | 18:19
Watch 55:46
Amanpour and Company
February 17, 2026
Wendy Sherman; Keir Starmer; Ursula von der Leyen; David Holland
Episode: S2026 E8100 | 55:46
Watch 18:08
Amanpour and Company
What Did a Climate Scientist Find on Antarctica’s “Doomsday Glacier?”
David Holland warns about the impacts of climate change, fresh from an expedition to Antarctica.
Clip: S2026 E8100 | 18:08
Watch 18:18
Amanpour and Company
Does the U.S. Have a Marijuana Problem?
Professor Margaret Haney discusses the impacts of marijuana use.
Clip: S2026 E8099 | 18:18
Watch 55:31
Amanpour and Company
February 16, 2026
Volodymyr Zelensky; Mark Rutte; Roberta Metsola; Roger Wicker; Jesús Armas; Margaret Hany
Episode: S2026 E8099 | 55:31
Watch 55:28
Amanpour and Company
February 13, 2026
Ece Temelkuran; Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani; Tig Notaro; Megan Falley
Episode: S2026 E8098 | 55:28
Watch 18:54
Amanpour and Company
A Stunning Portrait of Poet Andrea Gibson’s Final Year Fighting Cancer
Tig Notaro and Megan Falley discuss the Oscar-nominated documentary "Come See Me in the Good Light."
Clip: S2026 E8098 | 18:54
Watch 55:33
Amanpour and Company
February 12, 2026
Robert Kagan; Delroy Lindo; Chris Jennings
Episode: S2026 E8097 | 55:33
