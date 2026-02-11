100 WVIA Way
Amanpour and Company

February 12, 2026

Season 2026 Episode 8097 | 55m 33s

Atlantic writer Robert Kagan takes a look at America's impact on the global world order as of late. Delroy Lindo discusses his role in the Oscar-nominated thriller "Sinners." Chris Jennings explains how the siege at Ruby Ridge was a precursor to the populism and conspiracism we see in the U.S. today.

Aired: 02/11/26
Watch 17:57
Amanpour and Company
Echoes of Conspiracy from Ruby Ridge to Today
Chris Jennings discusses his new book "End of Days."
Clip: S2026 E8097 | 17:57
Watch 55:50
Amanpour and Company
February 11, 2026
Jørgen Frydnes; Anders Fogh Rasmussen; Sarah Khaki; Mohammadreza Eyni; Scott Galloway
Episode: S2026 E8096 | 55:50
Watch 17:31
Amanpour and Company
Scott Galloway is Calling for a Big Tech Boycott — Here’s Why
Scott Galloway explains his economic strike against the Trump administration's ICE policies.
Clip: S2026 E8096 | 17:31
Watch 55:25
Amanpour and Company
February 10, 2026
Hadi Ghaemi; Nic Robertson; Brian Mann; Maria Ressa
Episode: S2026 E8095 | 55:25
Watch 16:56
Amanpour and Company
Maria Ressa on Trump 2nd Term: “Narrative Warfare and the Breakdown of Reality”
Maria Ressa offers her analysis of the first 100 days of Donald Trump's second term.
Clip: S2026 E8095 | 16:56
Watch 55:53
Amanpour and Company
February 9, 2026
Kristie Lou Stout; Rush Doshi; Tom Tugendhat; Dara Massicot; Jake Sullivan
Episode: S2026 E8094 | 55:53
Watch 17:44
Amanpour and Company
Fmr. National Security Advisor Jake Sullivan on China, the U.S. & the AI Race
Jake Sullivan discusses how the U.S. can keep up in the race for artificial intelligence.
Clip: S2026 E8094 | 17:44
Watch 55:49
Amanpour and Company
February 6, 2026
Volker Türk; Wagner Moura; Kleber Mendonça Filho; Jodi Kantor
Episode: S2026 E8093 | 55:49
Watch 17:33
Amanpour and Company
NDAs and the Shadow Docket: How SCOTUS has Become “Even More Secretive”
Jodi Kantor discusses her new piece about NDAs in the Supreme Court.
Clip: S2026 E8093 | 17:33
Watch 55:43
Amanpour and Company
February 5, 2026
Richard Hasen; Michelle Nunn; Max Colchester
Episode: S2026 E8092 | 55:43
