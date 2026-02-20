February 23, 2026

Extras
Legendary jazz musician Wynton Marsalis discusses his tenure leading Jazz at Lincoln Center.
Emily Galvin Almanza discusses her book “The Price of Mercy.”
Serhii Plokhy; Billy Crudup; Denise Gough; Emily Galvin Almanza
A'lelia Bundles on the life and legacy of Rev. Jesse Jackson.
Emily Maitlis; Rafael Grossi; Cardinal Joseph W. Tobin; A'Lelia Bundles
Barham Salih; Joachim Trier; Dr. Sanjay Gupta; Jon Meacham
Jon Meacham discusses his book "American Struggle."
David Holland warns about the impacts of climate change, fresh from an expedition to Antarctica.
Wendy Sherman; Keir Starmer; Ursula von der Leyen; David Holland
Volodymyr Zelensky; Mark Rutte; Roberta Metsola; Roger Wicker; Jesús Armas; Margaret Hany
Latest Episodes
All
-
All
-
Amanpour and Company Season 2026
-
Amanpour and Company Season 2025
-
Amanpour and Company Season 2024
-
Amanpour and Company Season 2023
-
Amanpour and Company Season 2022
-
Amanpour and Company Season 2021
-
Amanpour and Company Season 2020
-
Amanpour and Company Season 2019
-
Amanpour and Company Season 2018
Serhii Plokhy; Billy Crudup; Denise Gough; Emily Galvin Almanza
Emily Maitlis; Rafael Grossi; Cardinal Joseph W. Tobin; A'Lelia Bundles
Barham Salih; Joachim Trier; Dr. Sanjay Gupta; Jon Meacham
Wendy Sherman; Keir Starmer; Ursula von der Leyen; David Holland
Volodymyr Zelensky; Mark Rutte; Roberta Metsola; Roger Wicker; Jesús Armas; Margaret Hany
Ece Temelkuran; Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani; Tig Notaro; Megan Falley
Robert Kagan; Delroy Lindo; Chris Jennings
Jørgen Frydnes; Anders Fogh Rasmussen; Sarah Khaki; Mohammadreza Eyni; Scott Galloway
Hadi Ghaemi; Nic Robertson; Brian Mann; Maria Ressa
Kristie Lou Stout; Rush Doshi; Tom Tugendhat; Dara Massicot; Jake Sullivan