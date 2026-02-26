March 2, 2026

Extras
Stephen Fowler explains his new report on the DOJ's handling of the Epstein files.
Jay Inslee; Werner Herzog; Steve Boyes; David Brooks
Longtime New York Times Opinion columnist David Brooks discusses his departure from the paper.
Nate Soares; Morgan Neville; Dr. Jean Tang; Michael Hund
Dr. Jean Tang and Michael Hund discuss the rare disease Epidermolysis Bullosa.
Gregg Nunziata, Susan Glasser, David Miliband, Bill McKibben
Environmentalist Bill McKibben reacts to Trump's repeal of the 2009 Endangerment Finding.
Nataliya Gumenyuk; Michael Kofman; Craig Renaud; Juan Arradondo; Maya Shankar
Maya Shankar discusses her book "The Other Side of Change."
Viri Rios; Max Foster; Natasha Sarin; Vali Nasr; Wynton Marsalis
