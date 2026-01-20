January 21, 2026

Extras
Charlie Warzel discusses Grok AI's recent controversies.
Sen. Chris Coons; Jeremy Diamond; Lydia Polgreen; Noubar Afeyan
Noubar Afeyan argues why the U.S. should be "choosing science" amidst vast cuts to research grants.
Nic Robertson; Heather Conley; Sir Peter Westmacott; Kimberlé Crenshaw; Mike Gordon
Mike Gordon discusses the Justice Department's actions in Trump's second term.
Dr. Ezekiel Emanuel offers his advice on leading a healthy life in his book "Eat Your Ice Cream."
Shirin Ebadi; Theodor Meron; Dr. Ezekiel Emanuel
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Andrew Ross Sorkin discusses the DOJ investigation into Fed Chair Jerome Powell.
Mike Fox highlights how Renee Good's killing is part of a wider trend of federal impunity.
Latest Episodes
All
-
All
-
Amanpour and Company Season 2025
-
Amanpour and Company Season 2024
-
Amanpour and Company Season 2023
-
Amanpour and Company Season 2022
-
Amanpour and Company Season 2021
-
Amanpour and Company Season 2020
-
Amanpour and Company Season 2019
-
Amanpour and Company Season 2018
Sen. Chris Coons; Jeremy Diamond; Lydia Polgreen; Noubar Afeyan
Nic Robertson; Heather Conley; Sir Peter Westmacott; Kimberlé Crenshaw; Mike Gordon
Shirin Ebadi; Theodor Meron; Dr. Ezekiel Emanuel
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Jomana Karadsheh; Elliott Abrams; Kaouther Ben Hania; Mike Fox
Nazanin Boniadi; Nina Khrushcheva; Jacob Soboroff; Kenneth Rosen
Abbas Milani; Douglas Holtz-Eakin; Ben Markovits; Shawn Hubler
Jared Genser; Ethan Hawke; Carol Leonnig; Aaron C. Davis
Sen. Bernie Sanders; Paula Newton; Christopher Lockyear; David Frum
Juan Manuel Santos; Karim Sadjadpour; Ian Bremmer