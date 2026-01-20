100 WVIA Way
Amanpour and Company

January 21, 2026

Season 2025 Episode 8081 | 55m 36s

Finnish President Alexander Stubb reacts to Donald Trump's address from Davos. Former White House Trade Adviser Kelly Ann Shaw explains Donald Trump's employment of tariff threats to other countries. Atlantic staff writer Charlie Warzel breaks down the controversy over Elon Musk's AI chatbot Grok being used to generate non-consensual sexual images of women and children.

Aired: 01/20/26
Watch 18:22
Amanpour and Company
When AI Harassment Goes Mainstream: Grok’s Scandal & the “Crisis of Impunity”
Charlie Warzel discusses Grok AI's recent controversies.
Clip: S2025 E8081 | 18:22
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 20, 2026
Sen. Chris Coons; Jeremy Diamond; Lydia Polgreen; Noubar Afeyan
Episode: S2025 E8080 | 55:50
Watch 18:28
Amanpour and Company
Moderna Co-Founder: Science Cuts Could Lead to “Dystopian Future”
Noubar Afeyan argues why the U.S. should be "choosing science" amidst vast cuts to research grants.
Clip: S2025 E8080 | 18:28
Watch 55:53
Amanpour and Company
January 19, 2025
Nic Robertson; Heather Conley; Sir Peter Westmacott; Kimberlé Crenshaw; Mike Gordon
Episode: S2025 E8079 | 55:53
Watch 18:16
Amanpour and Company
Fmr. Federal Prosecutor on the Turmoil Inside Trump’s Justice Department
Mike Gordon discusses the Justice Department's actions in Trump's second term.
Clip: S2025 E8079 | 18:16
Watch 18:08
Amanpour and Company
Dr. Ezekiel Emanuel on Vaccines, Healthcare and Living a Healthy Life
Dr. Ezekiel Emanuel offers his advice on leading a healthy life in his book "Eat Your Ice Cream."
Clip: S2025 E8078 | 18:08
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 16, 2026
Shirin Ebadi; Theodor Meron; Dr. Ezekiel Emanuel
Episode: S2025 E8078 | 55:50
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 15, 2025
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2025 E8077 | 55:54
Watch 18:25
Amanpour and Company
Andrew Ross Sorkin Explains the DOJ Criminal Investigation of the Fed Chair
Andrew Ross Sorkin discusses the DOJ investigation into Fed Chair Jerome Powell.
Clip: S2025 E8077 | 18:25
Watch 18:49
Amanpour and Company
Renee Good’s Killing Tests the Limits of Accountability
Mike Fox highlights how Renee Good's killing is part of a wider trend of federal impunity.
Clip: S2025 E8076 | 18:49
