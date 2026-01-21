100 WVIA Way
Amanpour and Company

January 22, 2026

Season 2026 Episode 8082 | 55m 50s

Former Danish PM Helle Thorning-Schmidt discusses Pres. Trump's threats to annex Greenland. Correspondent Jomana Karadsh brings us a special report on the night Iran went dark. Iranian-American businessman Siamak Namazi discusses his imprisonment in Iran and why regime collapse is likely. Bishop A. Rob Hirschfeld shares his message to clergy on a "new era of martyrdom."

Aired: 01/21/26
Watch 18:17
Amanpour and Company
Bishop A. Rob Hirschfeld: Clergy Must Prepare for a “New Era of Martyrdom”
Bishop A. Rob Hirschfeld talks about the power of nonviolent resistance in this political moment.
Clip: S2026 E8082 | 18:17
Watch 55:36
Amanpour and Company
January 21, 2026
Alexander Stubb; Kelly Ann Shaw; Charlie Warzel
Episode: S2026 E8081 | 55:36
Watch 18:22
Amanpour and Company
When AI Harassment Goes Mainstream: Grok’s Scandal & the “Crisis of Impunity”
Charlie Warzel discusses Grok AI's recent controversies.
Clip: S2026 E8081 | 18:22
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 20, 2026
Sen. Chris Coons; Jeremy Diamond; Lydia Polgreen; Noubar Afeyan
Episode: S2026 E8080 | 55:50
Watch 18:28
Amanpour and Company
Moderna Co-Founder: Science Cuts Could Lead to “Dystopian Future”
Noubar Afeyan argues why the U.S. should be "choosing science" amidst vast cuts to research grants.
Clip: S2026 E8080 | 18:28
Watch 55:53
Amanpour and Company
January 19, 2025
Nic Robertson; Heather Conley; Sir Peter Westmacott; Kimberlé Crenshaw; Mike Gordon
Episode: S2026 E8079 | 55:53
Watch 18:16
Amanpour and Company
Fmr. Federal Prosecutor on the Turmoil Inside Trump’s Justice Department
Mike Gordon discusses the Justice Department's actions in Trump's second term.
Clip: S2026 E8079 | 18:16
Watch 55:50
Amanpour and Company
January 16, 2026
Shirin Ebadi; Theodor Meron; Dr. Ezekiel Emanuel
Episode: S2026 E8078 | 55:50
Watch 18:08
Amanpour and Company
Dr. Ezekiel Emanuel on Vaccines, Healthcare and Living a Healthy Life
Dr. Ezekiel Emanuel offers his advice on leading a healthy life in his book "Eat Your Ice Cream."
Clip: S2026 E8078 | 18:08
Watch 55:54
Amanpour and Company
January 15, 2026
Mohammad Marandi; Nazenin Ansari; Phil Gunson; Andrew Ross Sorkin
Episode: S2026 E8077 | 55:54
