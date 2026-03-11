100 WVIA Way
Amanpour and Company

March 12, 2026

Season 2026 Episode 8117 | 55m 33s

Staff writer for The New York Times Magazine Ronen Bergman discusses the latest news out of the Middle East. Former Acting U.S. Ambassador to Cuba Jeffrey DeLaurentis weighs in on the state of Cuba as it struggles under Donald Trump's oil blockade. Former CEO of Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, looks back at his life and career and where he thinks the American economy is heading today.

Aired: 03/11/26
Watch 17:58
Amanpour and Company
Fmr. Goldman CEO Lloyd Blankfein: “I've Always Been in the Worry Business”
Lloyd Blankfein discusses his memoir "Streetwise."
Clip: S2026 E8117 | 17:58
Watch 17:54
Amanpour and Company
Iran, Venezuela, Cuba: Is Trump Beginning a New Era of Regime Change?
Vivian Salama analyzes Trump's strategy in Iran and whether it could spillover to Cuba.
Clip: S2026 E8116 | 17:54
Watch 55:53
Amanpour and Company
March 11, 2026
Adel Nassar; Mostafa Daneshgar; Maryam Alemzadeh; Vivian Salama
Episode: S2026 E8116 | 55:53
Watch 55:52
Amanpour and Company
March 10, 2026
General Joseph Votel; Jeremy Diamond; Lilian Tintori; Senator Andy Kim
Episode: S2026 E8115 | 55:52
Watch 18:15
Amanpour and Company
Sen. Andy Kim on Trump’s Decision to Strike Iran Without Congress Approval
Sen. Andy Kim discusses the war in Iran.
Clip: S2026 E8115 | 18:15
Watch 55:21
Amanpour and Company
March 9, 2026
Gideon Sa'ar; Kamal Kharazi; Jason Furman; Debbie Wei Mullin; Sarah LaFleur
Episode: S2026 E8114 | 55:21
Watch 17:57
Amanpour and Company
“We Want Our Money Back:” Two American Businesses Address Trump Tariff Chaos
Business owners Debbie Wei Mullin and Sarah LaFleur reflect on how they've navigated tariffs.
Clip: S2026 E8114 | 17:57
Watch 17:28
Amanpour and Company
David Frum: Iran War Is Based on Trump’s Whim
David Frum discusses the war in Iran and its impact at home.
Clip: S2026 E8113 | 17:28
Watch 55:53
Amanpour and Company
March 6, 2026
Fred Pleitgen; Mehdi Mahmoudian; Dan Shapiro; David Frum
Episode: S2026 E8113 | 55:53
Watch 55:42
Amanpour and Company
March 5, 2026
Frederik Pleitgen; Admiral Mike Mullen (Ret.); Scott Anderson; Abbas Milani; Noah Feldman
Episode: S2026 E8112 | 55:42
