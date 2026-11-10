Automation Engineer

Extras
Premiering Wednesday, September 16 at wvia.org
Les presentamos a Ken Johnson, un desarrollador de software que diseña y crea aplicaciones innovador
Conozcan a Dan Cherney, un profesor de secundaria que inspira a sus alumnos con clases motivadoras y
Conozca a John Ankenbrand, bombero de la ciudad de Pittston, quien responde con valentía a las emerg
Conozcan a Sara Wolf, especialista en autogestión que empodera a las personas con discapacidad para
Les presentamos a Robert Bogdan, un terapeuta infantil comprometido que ayuda a sus jóvenes paciente
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Latest Episodes
All
Meet mechanic Tim Confer and discover how he prevents factory equipment breakdowns.
Meet Austin McKenzie and discover his journey from CNC machining to manufacturing leadership.
Meet tooling manager Josh Bahr and discover how custom molds bring designs to life.
Meet apprentice mechanic Aidan Morrow and see what it takes to keep a factory running.
Meet CNC machinist Kristian Duncan and see how precision parts help keep aircraft flying.
Meet content creator Em Menta and discover how creativity can become a career.
Meet assembly worker Brandon Phillips and discover a hands-on career building industrial equipment.
Meet pressman Jordan Freezer and discover the skills behind a career in commercial printing.
Meet furniture craftsman Alex Hoover and discover how woodworking became his career.
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications