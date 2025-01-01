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Careers that Work

Lycoming Careers that Work - Preview

Season 5 | 1m 49s

Premiering Wednesday, September 16 at wvia.org

Extras
Watch 4:27
Careers that Work
Desarrollador de software
Les presentamos a Ken Johnson, un desarrollador de software que diseña y crea aplicaciones innovador
Clip: S4 E10 | 4:27
Watch 2:57
Careers that Work
Maestro
Conozcan a Dan Cherney, un profesor de secundaria que inspira a sus alumnos con clases motivadoras y
Clip: S4 E9 | 2:57
Watch 20:58
Careers that Work
Bombero
Conozca a John Ankenbrand, bombero de la ciudad de Pittston, quien responde con valentía a las emerg
Clip: S4 E8 | 20:58
Watch 4:01
Careers that Work
Especialista en autogestión
Conozcan a Sara Wolf, especialista en autogestión que empodera a las personas con discapacidad para
Clip: S4 E7 | 4:01
Watch 4:28
Careers that Work
Terapeuta infantil
Les presentamos a Robert Bogdan, un terapeuta infantil comprometido que ayuda a sus jóvenes paciente
Clip: S4 E6 | 4:28
Watch 5:08
Careers that Work
Coordinadora de alcance
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Clip: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de control de cuerdas
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Clip: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor (español)
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Clip: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Gerente de promoción
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Clip: S4 E2 | 4:56
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de audio
Descubra cómo los ingenieros de audio combinan creatividad y tecnología para dar vida al sonido.
Clip: S4 E1 | 4:28
Latest Episodes
All
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  • Lycoming Careers that Work
  • Careers that Work Season 4
  • Careers that Work Season 3
  • Careers that Work Season 2
  • Careers that Work Season 1
Watch 5:02
Careers that Work
Apprentice Mechanic
Meet apprentice mechanic Aidan Morrow and see what it takes to keep a factory running.
Episode: S5 E6 | 5:02
Watch 3:58
Careers that Work
CNC Machinist
Meet CNC machinist Kristian Duncan and see how precision parts help keep aircraft flying.
Episode: S5 E5 | 3:58
Watch 4:46
Careers that Work
Content Creator
Meet content creator Em Menta and discover how creativity can become a career.
Episode: S5 E4 | 4:46
Watch 4:40
Careers that Work
Assembly Worker
Meet assembly worker Brandon Phillips and discover a hands-on career building industrial equipment.
Episode: S5 E3 | 4:40
Watch 4:54
Careers that Work
Pressman
Meet pressman Jordan Freezer and discover the skills behind a career in commercial printing.
Episode: S5 E2 | 4:54
Watch 4:52
Careers that Work
Furniture Craftsman
Meet furniture craftsman Alex Hoover and discover how woodworking became his career.
Episode: S5 E1 | 4:52
Watch 4:26
Careers that Work
Software Developer
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications
Episode: S4 E10 | 4:26
Watch 2:57
Careers that Work
Teacher
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Episode: S4 E9 | 2:57
Watch 4:55
Careers that Work
Firefighter
Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies
Episode: S4 E8 | 4:55
Watch 4:02
Careers that Work
Self Advocacy Specialist
Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up
Episode: S4 E7 | 4:02