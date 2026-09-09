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Careers that Work

Furniture Craftsman

Season 5 Episode 1 | 4m 52s

Furniture craftsman Alex Hoover turns raw lumber into handcrafted chairs, tables and beds at Brick Mill Furniture in Lycoming County. Discover how Alex learned woodworking on the job and built a career that combines hands-on skills, independent problem-solving and the satisfaction of creating something people can enjoy every day.

Aired: 09/15/26
Extras
Watch 1:49
Careers that Work
Lycoming Careers that Work - Preview
Premiering Wednesday, September 16 at wvia.org
Preview: S5 | 1:49
Watch 4:27
Careers that Work
Desarrollador de software
Les presentamos a Ken Johnson, un desarrollador de software que diseña y crea aplicaciones innovador
Clip: S4 E10 | 4:27
Watch 2:57
Careers that Work
Maestro
Conozcan a Dan Cherney, un profesor de secundaria que inspira a sus alumnos con clases motivadoras y
Clip: S4 E9 | 2:57
Watch 20:58
Careers that Work
Bombero
Conozca a John Ankenbrand, bombero de la ciudad de Pittston, quien responde con valentía a las emerg
Clip: S4 E8 | 20:58
Watch 4:01
Careers that Work
Especialista en autogestión
Conozcan a Sara Wolf, especialista en autogestión que empodera a las personas con discapacidad para
Clip: S4 E7 | 4:01
Watch 4:28
Careers that Work
Terapeuta infantil
Les presentamos a Robert Bogdan, un terapeuta infantil comprometido que ayuda a sus jóvenes paciente
Clip: S4 E6 | 4:28
Watch 5:08
Careers that Work
Coordinadora de alcance
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Clip: S4 E5 | 5:08
Watch 4:28
Careers that Work
Ingeniera de control de cuerdas
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Clip: S4 E4 | 4:28
Watch 5:07
Careers that Work
Actor (español)
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Clip: S4 E3 | 5:07
Watch 4:56
Careers that Work
Gerente de promoción
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
Clip: S4 E2 | 4:56
Latest Episodes
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  • Lycoming Careers that Work
  • Careers that Work Season 4
  • Careers that Work Season 3
  • Careers that Work Season 2
  • Careers that Work Season 1
Watch 5:02
Careers that Work
Apprentice Mechanic
Meet apprentice mechanic Aidan Morrow and see what it takes to keep a factory running.
Episode: S5 E6 | 5:02
Watch 3:58
Careers that Work
CNC Machinist
Meet CNC machinist Kristian Duncan and see how precision parts help keep aircraft flying.
Episode: S5 E5 | 3:58
Watch 4:46
Careers that Work
Content Creator
Meet content creator Em Menta and discover how creativity can become a career.
Episode: S5 E4 | 4:46
Watch 4:40
Careers that Work
Assembly Worker
Meet assembly worker Brandon Phillips and discover a hands-on career building industrial equipment.
Episode: S5 E3 | 4:40
Watch 4:54
Careers that Work
Pressman
Meet pressman Jordan Freezer and discover the skills behind a career in commercial printing.
Episode: S5 E2 | 4:54
Watch 4:26
Careers that Work
Software Developer
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications
Episode: S4 E10 | 4:26
Watch 2:57
Careers that Work
Teacher
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Episode: S4 E9 | 2:57
Watch 4:55
Careers that Work
Firefighter
Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies
Episode: S4 E8 | 4:55
Watch 4:02
Careers that Work
Self Advocacy Specialist
Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up
Episode: S4 E7 | 4:02
Watch 4:28
Careers that Work
Child Therapist
Meet Robert Bogdan, a dedicated child therapist who helps young clients navigate challenges.
Episode: S4 E6 | 4:28