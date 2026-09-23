Content Creator

Extras
Premiering Wednesday, September 16 at wvia.org
Les presentamos a Ken Johnson, un desarrollador de software que diseña y crea aplicaciones innovador
Conozcan a Dan Cherney, un profesor de secundaria que inspira a sus alumnos con clases motivadoras y
Conozca a John Ankenbrand, bombero de la ciudad de Pittston, quien responde con valentía a las emerg
Conozcan a Sara Wolf, especialista en autogestión que empodera a las personas con discapacidad para
Les presentamos a Robert Bogdan, un terapeuta infantil comprometido que ayuda a sus jóvenes paciente
Les presentamos a Channel Kearse, coordinadora de extensión comunitaria de la ciudad de Scranton, qu
Conozca a Alyssa Crawford, ingeniera de control de cordelería especializada en supervisar los sistem
Conozcan a Daniel Ferron, un actor apasionado que da vida a personajes en el escenario
Keith Williams lidera campañas para influir en las políticas y amplificar las voces de las comunidad
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Lycoming Careers that Work
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Careers that Work Season 4
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Careers that Work Season 3
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Careers that Work Season 2
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Careers that Work Season 1
Meet apprentice mechanic Aidan Morrow and see what it takes to keep a factory running.
Meet CNC machinist Kristian Duncan and see how precision parts help keep aircraft flying.
Meet assembly worker Brandon Phillips and discover a hands-on career building industrial equipment.
Meet pressman Jordan Freezer and discover the skills behind a career in commercial printing.
Meet furniture craftsman Alex Hoover and discover how woodworking became his career.
Meet Ken Johnson, a software developer who designs and builds innovative applications
Meet Dan Cherney, a high school teacher who inspires students through engaging lessons
Meet John Ankenbrand, a firefighter for the City of Pittston who bravely responds to emergencies
Meet Sara Wolf, a self-advocacy specialist who empowers individuals with disabilities to speak up
Meet Robert Bogdan, a dedicated child therapist who helps young clients navigate challenges.