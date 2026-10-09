Brooks and Capehart on the midterm fight for Senate control

Extras
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
What to expect as Hurricane Isaias bears down on the Gulf Coast as a major storm
Navi Pillay wins Nobel Peace Prize after long career of investigating war crimes
Ke Huy Quan reflects on his family’s escape from post-war Vietnam on ‘Settle In’
How GLP-1s are reshaping cultural views on body image
News Wrap: Judge extends White House access for news outlets
Democrats are betting on pastors and ministers in the midterms
New documentary traces Elon Musk's rise and embrace of right-wing politics
Netanyahu's handling of Oct. 7 emerges as key issue in Israeli election
Botched execution reignites debate surrounding death penalty
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
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September 28, 2026 - PBS News Hour full episode