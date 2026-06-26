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PBS News Hour

Trump's TPS policy is a 'job killer,' Ohio Gov. DeWine says

Season 2026 Episode 132 | 7m 55s

A Supreme Court ruling this week cleared the way for the Trump administration to end temporary protected status for Haitians and Syrians. One of the states that could face the biggest impact is Ohio, where more than 10,000 Haitian migrants have settled. Republican Gov. Mike DeWine called the move a mistake. He joined Amna Nawaz to discuss the ruling and what it means for communities in his state.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 4:46
PBS News Hour
Crews search for survivors in rubble after Venezuela quakes
Crews race to find survivors in mountains of rubble after Venezuela earthquakes
Clip: S2026 E132 | 4:46
Watch 2:18
PBS News Hour
Reporter in Caracas describes devastation in Venezuela
Reporter in Caracas describes earthquake destruction and response in Venezuela
Clip: S2026 E132 | 2:18
Watch 1:49
PBS News Hour
U.S. strikes Iran after drones target cargo ship in strait
U.S. strikes Iran after drones target cargo ship in Strait of Hormuz
Clip: S2026 E132 | 1:49
Watch 6:59
PBS News Hour
Heated games and rough plays spark controversy in WNBA
Heated games and rough foul against Caitlin Clark spark controversy in WNBA
Clip: S2026 E132 | 6:59
Watch 5:57
PBS News Hour
Black Opera Project celebrates resilience a new generation
Black Opera Project celebrates resilience and richness of the Black American experience
Clip: S2026 E132 | 5:57
Watch 10:29
PBS News Hour
Brooks and Capehart on progressive Democrats winning
Brooks and Capehart on progressive Democrats winning primaries
Clip: S2026 E132 | 10:29
Watch 6:05
PBS News Hour
Why school districts are limiting screen time for students
Why more school districts are limiting screen time for students
Clip: S2026 E132 | 6:05
Watch 5:47
PBS News Hour
News Wrap: Bolton pleads guilty in classified info case
News Wrap: Bolton pleads guilty to retaining classified informationNEWS WRAP
Clip: S2026 E132 | 5:47
Watch 8:22
PBS News Hour
U.S. moves to reassure Gulf allies after new Hormuz shutdown
U.S. moves to reassure Gulf allies after latest Strait of Hormuz shutdown
Clip: S2026 E131 | 8:22
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PBS News Hour
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June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
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June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
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PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
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PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
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June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
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June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
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June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
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June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
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June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E123 | 57:46
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June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46