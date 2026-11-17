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News Wrap: U.S. no longer considered a measles-free nation
What a string of tech problems reveals about America's digital vulnerabilities
Study reveals energy demands and emissions of America's data centers
A look at China's technology industry amid AI race with the U.S.
What a 194-year-old tortoise could teach humans about living longer
What's in Trump's $50 billion air traffic control overhaul plan
Biden releases memoir recounting his presidency and decision to drop out in 2024
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'It's close to bulletproof,' doctor says of MMR vaccine as measles cases rise
U.S. works to close loophole that let China access advanced AI chips
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