100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Hopes of finding earthquake survivors fade in Venezuela

Season 2026 Episode 134 | 4m 59s

Hopes faded that more people will be found alive in Venezuela, six days after earthquakes slammed the country. The government's official death toll is 1,900, though that is believed to be a vast undercount. By one estimate, 50,000 people remain missing, and 60,000 buildings may have collapsed across the northern coast. Stephanie Sy reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 4:43
PBS News Hour
How the birthright citizenship ruling impacts Trump's agenda
How the birthright citizenship decision impacts Trump's immigration agenda
Clip: S2026 E134 | 4:43
Watch 5:40
PBS News Hour
Examining the Supreme Court's birthright citizenship ruling
Examining the Supreme Court's birthright citizenship, campaign finance rulings
Clip: S2026 E134 | 5:40
Watch 5:48
PBS News Hour
Rep. Kean returns to Congress after mysterious absence
New Jersey Rep. Tom Kean returns to Congress after mysterious absence
Clip: S2026 E134 | 5:48
Watch 5:19
PBS News Hour
Dave Portnoy joins Amna Nawaz on 'Settle In'
Dave Portnoy and Amna Nawaz discuss media and controversies on 'Settle In'
Clip: S2026 E134 | 5:19
Watch 6:24
PBS News Hour
Trump's response to Supreme Court rulings and what's next
Trump's response to the landmark Supreme Court rulings and what's next
Clip: S2026 E134 | 6:24
Watch 6:46
PBS News Hour
American dream slipping from DACA recipients, report finds
American dream slipping out of reach for many DACA recipients, new report finds
Clip: S2026 E133 | 6:46
Watch 7:31
PBS News Hour
Willy Vlautin on spotlighting working-class life
Willy Vlautin on spotlighting working-class American life in his novels and music
Clip: S2026 E133 | 7:31
Watch 5:52
PBS News Hour
Texas board mandates students read Bible stories
Required Bible stories for Texas students challenge separation of church and state
Clip: S2026 E133 | 5:52
Watch 5:44
PBS News Hour
News Wrap: Supreme Court rules location data protected
News Wrap: Supreme Court rules constitutional protections apply to location data
Clip: S2026 E133 | 5:44
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46