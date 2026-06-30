100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Rep. Kean returns to Congress after mysterious absence

Season 2026 Episode 134 | 5m 48s

The mystery behind a New Jersey congressman’s months-long absence is solved. GOP Rep. Tom Kean spoke on the floor, saying he owed his constituents, colleagues and the American people an explanation. But he did not answer questions from the press, and it's unclear why he chose to keep constituents in the dark. Lisa Desjardins reports on Kean and the other big questions looming over Capitol Hill.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 4:43
PBS News Hour
How the birthright citizenship ruling impacts Trump's agenda
How the birthright citizenship decision impacts Trump's immigration agenda
Clip: S2026 E134 | 4:43
Watch 5:40
PBS News Hour
Examining the Supreme Court's birthright citizenship ruling
Examining the Supreme Court's birthright citizenship, campaign finance rulings
Clip: S2026 E134 | 5:40
Watch 4:59
PBS News Hour
Hopes of finding earthquake survivors fade in Venezuela
Rescue efforts continue, but hopes of finding earthquake survivors fade in Venezuela
Clip: S2026 E134 | 4:59
Watch 5:19
PBS News Hour
Dave Portnoy joins Amna Nawaz on 'Settle In'
Dave Portnoy and Amna Nawaz discuss media and controversies on 'Settle In'
Clip: S2026 E134 | 5:19
Watch 6:24
PBS News Hour
Trump's response to Supreme Court rulings and what's next
Trump's response to the landmark Supreme Court rulings and what's next
Clip: S2026 E134 | 6:24
Watch 6:13
PBS News Hour
What the Supreme Court rulings mean for presidential power
What the Supreme Court rulings mean for presidential power
Clip: S2026 E133 | 6:13
Watch 10:15
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's focus on the SAVE Act
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's focus on the SAVE Act
Clip: S2026 E133 | 10:15
Watch 4:51
PBS News Hour
Venezuela rescue efforts grow desperate as death toll rises
Venezuela rescue efforts grow desperate as death toll rises and aftershock rattles country
Clip: S2026 E133 | 4:51
Watch 5:35
PBS News Hour
Ruling proves Fed is unique agency, Lisa Cook's lawyer says
Supreme Court ruling proves Federal Reserve is unique agency, Lisa Cook's lawyer says
Clip: S2026 E133 | 5:35
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46