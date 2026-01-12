100 WVIA Way
PBS News Hour

January 12, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 12 | 57m 46s

Monday on the News Hour, Federal Reserve Chair Jerome Powell comes under criminal investigation by the Trump Justice Department. Protests grow in Iran, but so does the death toll, as the regime cracks down on dissent. Plus, how the Trump administration is increasingly using extremist rhetoric to bolster its policies.

Aired: 01/11/26 | Expires: 02/11/26
Extras
Watch 1:44
PBS News Hour
News Wrap: Iran warns U.S. against supporting protesters
News Wrap: Iran threatens retaliation if U.S. intervenes in protest crackdown
Clip: S2026 E11 | 1:44
Watch 26:52
PBS News Hour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 5:15
PBS News Hour
Report raises concerns about generic drug quality testing
Investigation raises concerns about lack of FDA quality testing for generic drugs
Clip: S2026 E11 | 5:15
Watch 6:31
PBS News Hour
How social media lures migrants into treacherous journeys
How social media lures migrants into undertaking treacherous journeys
Clip: S2026 E11 | 6:31
Watch 4:53
PBS News Hour
Scientists use new tech to track monarch butterfly migration
Scientists use new technology to track individual monarch butterfly migrations
Clip: S2026 E11 | 4:53
Watch 6:41
PBS News Hour
Highlights from PBS News Weekend as show goes off the air
Highlights from PBS News Weekend as show goes off the air
Clip: S2026 E11 | 6:41
Watch 26:44
PBS News Hour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 5:45
PBS News Hour
ICE shootings spark outrage, protests across the country
ICE shootings spark outrage, protests across the country demanding accountability
Clip: S2026 E10 | 5:45
Watch 6:14
PBS News Hour
New book looks inside controversial tech firm Palantir
New book offers glimpse inside world of controversial tech firm Palantir and its CEO
Clip: S2026 E10 | 6:14
Watch 2:34
PBS News Hour
News Wrap: Iran threatens protesters with death penalty
News Wrap: Iran threatens death penalty for protesters as tensions escalate
Clip: S2026 E10 | 2:34
