PBS News Hour

January 13, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 13 | 57m 46s

January 13, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/12/26 | Expires: 02/12/26
Watch 57:46
PBS News Hour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 7:05
PBS News Hour
News Wrap: Minnesota sues feds over ICE surge
News Wrap: Minnesota sues feds to stop immigration enforcement surge
Clip: S2026 E12 | 7:05
Watch 5:42
PBS News Hour
Ex-prosecutor on Powell probe, Trump targeting opponents
Ex-prosecutor on DOJ’s Powell probe and Trump’s targeting of opponents
Clip: S2026 E12 | 5:42
Watch 3:53
PBS News Hour
Powell pushes back as Trump's DOJ launches investigation
Powell pushes back as Trump’s DOJ launches unprecedented investigation into Fed
Clip: S2026 E12 | 3:53
Watch 7:03
PBS News Hour
Trump's intimidation of Fed threatens stability, Yellen says
Trump's intimidation of Fed's leadership threatens economic stability, Yellen says
Clip: S2026 E12 | 7:03
Watch 8:29
PBS News Hour
Trump administration using rhetoric linked to extremists
Trump administration's posts echo rhetoric linked to extremist groups
Clip: S2026 E12 | 8:29
Watch 5:38
PBS News Hour
Iran protests escalate as regime crackdown leaves 500 dead
Iran protests escalate as regime crackdown leaves more than 500 dead
Clip: S2026 E12 | 5:38
Watch 6:34
PBS News Hour
Literary Arts Fund created to rekindle a love for reading
Literary Arts Fund created to rekindle a love for reading
Clip: S2026 E12 | 6:34
Watch 8:13
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on pushback to Fed threats
Tamara Keith and Amy Walter on pushback to Trump's threats to Federal Reserve
Clip: S2026 E12 | 8:13
Watch 6:41
PBS News Hour
Highlights from PBS News Weekend as show goes off the air
Highlights from PBS News Weekend as show goes off the air
Clip: S2026 E11 | 6:41
Watch 57:46
PBS News Hour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS News Hour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS News Hour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS News Hour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45