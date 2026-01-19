100 WVIA Way
PBS News Hour

January 19, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 19 | 57m 46s

Monday on the News Hour, Europe stands firm against Trump's push for Greenland after he links the effort to not winning the Nobel Peace Prize. Federal agents clash with protesters in Minneapolis, further roiling a community threatened with military intervention. Plus, we report from Antarctica, where scientists are trying to explain why a massive glacier is melting so fast.

Aired: 01/18/26 | Expires: 02/18/26
Watch 57:46
PBS News Hour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 5:12
PBS News Hour
News Wrap: Trump ramps up Greenland takeover threat
News Wrap: Trump threatens tariffs for countries not supporting his Greenland takeover
Clip: S2026 E16 | 5:12
Watch 4:10
PBS News Hour
Introducing 'Horizons' and 'Compass Points' from PBS News
Introducing 'Horizons' and 'Compass Points' from PBS News
Clip: S2026 E16 | 4:10
Watch 9:48
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Trump's threats
Brooks and Capehart on Trump's threats against Minnesota and Greenland
Clip: S2026 E16 | 9:48
Watch 6:29
PBS News Hour
Musk's Grok AI faces scrutiny for sexual deepfake images
Musk's Grok AI faces more scrutiny after generating sexual deepfake images
Clip: S2026 E16 | 6:29
Watch 4:10
PBS News Hour
Machado urges U.S. leaders to push for democratic Venezuela
Machado urges U.S. leaders to push for a democratic government in Venezuela
Clip: S2026 E16 | 4:10
Watch 6:20
PBS News Hour
What to watch as Indiana and Miami face off for championship
What to watch as Indiana and Miami face off for college football's championship
Clip: S2026 E16 | 6:20
Watch 5:57
PBS News Hour
Charles Duhigg joins Amna Nawaz for our ‘Settle In’ podcast
Author Charles Duhigg joins Amna Nawaz for our ‘Settle In’ podcast
Clip: S2026 E16 | 5:57
Watch 9:57
PBS News Hour
Iran’s uprising meets a brutal crackdown
As U.S. pledge for help goes unfulfilled, Iran’s uprising meets brutal crackdown
Clip: S2026 E16 | 9:57
Watch 4:15
PBS News Hour
Minnesota protests escalate as Trump intensifies threats
Minnesota leaders call for calm as protests escalate and Trump intensifies threats
Clip: S2026 E15 | 4:15
Watch 57:46
PBS News Hour
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
January 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E16 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
January 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E15 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
January 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E14 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
January 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E13 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
January 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E12 | 57:46
Watch 26:52
PBS News Hour
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 11, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E11 | 26:52
Watch 26:44
PBS News Hour
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
January 10, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E10 | 26:44
Watch 56:44
PBS News Hour
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
January 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E9 | 56:44
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46