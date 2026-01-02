January 2, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Swiss investigators believe sparklers started deadly fire inside ski resort bar
'We cannot have art institutions that lose money': Grenell defends Kennedy Center takeover
Kennedy Center faces artist cancellations, drop in ticket sales after Trump's name added
Why the flu season is so bad and how you can protect yourself
Brooks and Capehart on chances of Ukraine-Russia talks leading to peace in 2026
Trump threatens to intervene in Iran if regime continues to kill protesters
Damola Adamolekun joins Geoff Bennett for our ‘Settle In’ podcast
News Wrap: New York Mayor Zohran Mamdani pledges to govern 'expansively and audaciously'
National Geographic Explorer Paul Salopek on his trek around the globe on foot
What the Scandinavian concept of hygge can teach Americans about comfort and happiness
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode