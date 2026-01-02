100 WVIA Way
PBS News Hour

January 2, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 2 | 57m 46s

January 2, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 01/01/26 | Expires: 02/01/26
Extras
Watch 5:42
PBS News Hour
News Wrap: Investigators say sparklers started deadly fire
News Wrap: Swiss investigators believe sparklers started deadly fire inside ski resort bar
Clip: S2026 E2 | 5:42
Watch 11:12
PBS News Hour
Grenell defends Trump's Kennedy Center takeover
'We cannot have art institutions that lose money': Grenell defends Kennedy Center takeover
Clip: S2026 E2 | 11:12
Watch 6:50
PBS News Hour
Kennedy Center faces cancellations after Trump's name added
Kennedy Center faces artist cancellations, drop in ticket sales after Trump's name added
Clip: S2026 E2 | 6:50
Watch 7:29
PBS News Hour
Why the flu season is bad and how you can protect yourself
Why the flu season is so bad and how you can protect yourself
Clip: S2026 E2 | 7:29
Watch 12:22
PBS News Hour
Brooks and Capehart on chances of peace in Ukraine
Brooks and Capehart on chances of Ukraine-Russia talks leading to peace in 2026
Clip: S2026 E2 | 12:22
Watch 8:35
PBS News Hour
Trump threatens to intervene if Iran kills protesters
Trump threatens to intervene in Iran if regime continues to kill protesters
Clip: S2026 E2 | 8:35
Watch 3:27
PBS News Hour
Damola Adamolekun joins Geoff Bennett on ‘Settle In’
Damola Adamolekun joins Geoff Bennett for our ‘Settle In’ podcast
Clip: S2026 E1 | 3:27
Watch 4:37
PBS News Hour
News Wrap: Zohran Mamdani takes office as New York's mayor
News Wrap: New York Mayor Zohran Mamdani pledges to govern 'expansively and audaciously'
Clip: S2026 E1 | 4:37
Watch 7:20
PBS News Hour
National Geographic explorer on his walk around the globe
National Geographic Explorer Paul Salopek on his trek around the globe on foot
Clip: S2026 E1 | 7:20
Watch 5:52
PBS News Hour
What Hygge can teach Americans about comfort and happiness
What the Scandinavian concept of hygge can teach Americans about comfort and happiness
Clip: S2026 E1 | 5:52
Watch 57:46
PBS News Hour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
December 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E363 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E362 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E361 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
December 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E360 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
December 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E359 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
December 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E358 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
December 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E357 | 57:46