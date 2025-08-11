August 27, 2025

Extras
Amos Harel; Ivo Daalder; Dmitry Valuev; Anne Applebaum; Lynsey Addario
Journalists Anne Applebaum and Lynsey Addario share what they witnessed covering Sudan's civil war.
David Wallace-Wells; Kristin Scott Thomas; Anna Merlan
Professor Daniel Martinez Hosang discusses why more Americans of color are supporting Trump.
Emmanuelle Elbaz-Phelps; James Cameron; Ernest Moniz; Jennifer Peyton; George Pappas
Jennifer Peyton and George Pappas discuss their sudden firings from immigration court.
Joe Kennedy III; Carlos Dada; Garret Graff; Setsuko Thurlow
Garrett Graff discusses his new book "The Devil Reached Toward the Sky."
Sami Tamimi discusses his new cookbook, "Boustany."
