100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Sign In
Amanpour and Company

December 18, 2025

Season 2025 Episode 8057 | 55m 50s

Correspondent Clare Sebastian reports from the European summit to discuss funding for Ukraine. Tech expert Marietje Schaake discusses the race to get a handle on AI. Bess Wohl and Kristolyn Lloyd on their new play "Liberation," about the women's liberation movement. Zoe Weissman shares what it was like to survive two school shootings: the 2018 Parkland shooting and now Brown University.

Aired: 12/17/25
Extras
Watch 55:39
Amanpour and Company
December 26, 2025
Lyse Doucet; Matthew McConaughey; Christina Cross
Episode: S2025 E8063 | 55:39
Watch 55:49
Amanpour and Company
December 22, 2025
Halla Tomasdottir; Pamela Hogan; Gayle Young; Cory Doctorow
Episode: S2025 E8059 | 55:49
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 17, 2025
David A. Graham; Brian Winter; Larry Madowo; Steve Huffman
Episode: S2025 E8056 | 55:50
Watch 18:09
Amanpour and Company
CEO of Reddit Believes the Platform Can Heal America’s Divides
Reddit CEO Steve Huffman explains the platform's uniqueness in an increasingly AI-generated world.
Clip: S2025 E8056 | 18:09
Watch 55:51
Amanpour and Company
December 16, 2025
Kurt Volker; Tymofiy Mylovanov; Yousef Sweid; Isabella Sedlak; Saikrishna Prakash
Episode: S2025 E8055 | 55:51
Watch 17:39
Amanpour and Company
From Washington to Trump: Explaining the Evolution of the Presidential Pardon
Saikrishna Prakash discusses his book “The Presidential Pardon.”
Clip: S2025 E8055 | 17:39
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2025 E8061 | 55:27
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: S2025 E8062 | 55:46
Watch 55:31
Amanpour and Company
December 23, 2025
Thant Myint-U; Werner Herzog; Arundhati Roy
Episode: S2025 E8060 | 55:31
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 15, 2025
Gabi Kaltmann; Alicia Kearns; Park Chan-Wook; Sen. Andy Kim
Episode: S2025 E8054 | 55:50
Latest Episodes
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:44
Amanpour and Company
January 2, 2025
Lech Walesa; Elizabeth A. Hanks; Katherine Landers; Deanne Criswell; Dame Stephanie Shirley
Episode: S2025 E8068 | 55:44
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 29, 2025
David Wallace-Wells; Kristin Scott Thomas; Beth Macy
Episode: S2025 E8064 | 55:28
Watch 55:39
Amanpour and Company
December 26, 2025
Lyse Doucet; Matthew McConaughey; Christina Cross
Episode: S2025 E8063 | 55:39
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 31, 2025
Al Gore; Juanita Goebertus; Noah Bullock; Charlie Savage
Episode: S2025 E8066 | 55:50
Watch 55:42
Amanpour and Company
January 1, 2026
Mariann Budde; Eileen Collins; Andrew Jarecki; Charlotte Kaufman
Episode: S2025 E8067 | 55:42
Watch 55:49
Amanpour and Company
December 22, 2025
Halla Tomasdottir; Pamela Hogan; Gayle Young; Cory Doctorow
Episode: S2025 E8059 | 55:49
Watch 55:50
Amanpour and Company
December 17, 2025
David A. Graham; Brian Winter; Larry Madowo; Steve Huffman
Episode: S2025 E8056 | 55:50
Watch 55:51
Amanpour and Company
December 16, 2025
Kurt Volker; Tymofiy Mylovanov; Yousef Sweid; Isabella Sedlak; Saikrishna Prakash
Episode: S2025 E8055 | 55:51
Watch 55:27
Amanpour and Company
December 24, 2025
Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2025 E8061 | 55:27
Watch 55:46
Amanpour and Company
December 25, 2025
Christiana Figueres; Katy Hessel; Jacob Collier
Episode: S2025 E8062 | 55:46