December 30, 2025

Ruti Teitel; Aria Florant; Jonathan Freedland; Kate Shaw
Law professor Kate Shaw looks at some of the year's most significant SCOTUS cases.
The New Yorker's Susan Glasser reflects on the themes defining U.S. politics in 2025.
Stefano Pozzebon; Leopoldo López; Shannon Heffernan; Julieta Martinelli; Susan Glasser
Minnesota State Senator Zaynab Mohamed discusses ICE raids and anti-Somali hate.
Celeste Wallander; Peter Frankopan; Mohammed bin Abdulrahman al-Thani; Kaja Kallas; David Remnick
Editor of The New Yorker David Remnick reflects on the magazine's 100th birthday.
Ahmed Al-Sharaa; Clare Sebastian; Demetre Daskalakis
Dr. Demetre Daskalakis discusses America's health agencies.
