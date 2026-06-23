100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Book documents war experience for Ukraine’s LGBTQ+ community

Season 2026 Episode 129 | 4m 42s

It’s been more than four years since Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. While war has impacted the lives of nearly all Ukrainians, life has been especially challenging for members of the LGBTQ+ community. Author and photojournalist J. Lester Feder’s book chronicles some of those lives. Amna Nawaz sat down with Feder to discuss "The Queer Face of War."

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 6:27
PBS News Hour
Senate votes to limit Trump’s war powers in Iran
In rare rebuke, Senate votes to limit Trump’s war powers in Iran
Clip: S2026 E129 | 6:27
Watch 8:29
PBS News Hour
Moniz breaks down challenges of nuclear talks with Iran
Ex-Energy Secretary Moniz breaks down challenges of nuclear negotiations with Iran
Clip: S2026 E129 | 8:29
Watch 4:07
PBS News Hour
U.S. and Iran at odds over nuclear inspections
U.S. and Iran at odds over nuclear inspections, Strait of Hormuz fees
Clip: S2026 E129 | 4:07
Watch 7:45
PBS News Hour
Farmers struggle as shifting weather patterns disrupt crops
Farmers struggle with crops as climate change makes weather less predictable
Clip: S2026 E129 | 7:45
Watch 8:32
PBS News Hour
A decade after Brexit, UK voters reflect on break from EU
A decade after Brexit, UK voters reflect on decision to break from European Union
Clip: S2026 E129 | 8:32
Watch 6:52
PBS News Hour
How the federal student loan changes could impact borrowers
How the federal student loan changes could impact borrowers
Clip: S2026 E129 | 6:52
Watch 4:26
PBS News Hour
News Wrap: SCOTUS sides with Trump in deportation case
News Wrap: Supreme Court sides with Trump administration
Clip: S2026 E129 | 4:26
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 5:49
PBS News Hour
DOJ memo questions protections for people with disabilities
New Justice Department memo questions decades of protections for people with disabilities
Clip: S2026 E128 | 5:49
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E123 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46