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November 18, 2026 - PBS News Hour full episode
On 'Settle In,' Min Jin Lee and Amna Nawaz discuss the real stories behind her novels
What we've learned from Voyager 1 as it reaches extraordinary milestone
Paris Hilton pushes for law against deepfakes: 'I want to help build a world that's safe'
Trump lands in China for trade talks and high-stakes summit with Xi and Putin
Former national security staffer on how presidents prepare for talks with world leaders
Lawmakers press Mullin on flight disruptions and ICE tactics
Republicans need to focus on 'quality of life issues,' ousted GOP Rep. Lawler says
News Wrap: Democrats nominate Hakeem Jeffries for Speaker of the House
North Dakota museum gives Great Plains artists a bigger stage
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