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November 18, 2026 - PBS News Hour full episode
On 'Settle In,' Min Jin Lee and Amna Nawaz discuss the real stories behind her novels
Trump lands in China for trade talks and high-stakes summit with Xi and Putin
What we've learned from Voyager 1 as it reaches extraordinary milestone
Paris Hilton pushes for law against deepfakes: 'I want to help build a world that's safe'
Former national security staffer on how presidents prepare for talks with world leaders
Why Grand Theft Auto VI's release is a major cultural moment
News Wrap: Democrats nominate Hakeem Jeffries for Speaker of the House
Republicans need to focus on 'quality of life issues,' ousted GOP Rep. Lawler says
North Dakota museum gives Great Plains artists a bigger stage
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