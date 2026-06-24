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PBS News Hour

Anti-ICE protesters sentenced to decades in prison

Season 2026 Episode 130 | 5m 24s

In two federal courts, a group of protesters received unusually long sentences after the Justice Department accused them of being members of Antifa. These nine protesters were arrested after they demonstrated outside a migrant detention facility in Texas. During the protest, a police officer was shot. Justice correspondent Ali Rogin discussed more with former federal prosecutor Paul Butler.

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