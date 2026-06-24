100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

How Trump is trying to reshape how elections are run

Season 2026 Episode 130 | 5m 19s

The Trump administration has made multiple efforts to reshape how elections are run with just months before the midterms. The debate over election security has led to tension between the White House and election administrators as the president falsely claims voter fraud is rampant nationwide. Liz Landers discussed more with Gabe Sterling of the Georgia Secretary of State's office.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 5:24
PBS News Hour
Anti-ICE protesters sentenced to decades in prison
Anti-ICE protesters sentenced to decades in prison in latest crackdown on dissent
Clip: S2026 E130 | 5:24
Watch 5:37
PBS News Hour
News Wrap: Rubio meeting leaders across three Gulf nations
News Wrap: During Gulf nations tour, Rubio stresses Strait of Hormuz must remain open
Clip: S2026 E130 | 5:37
Watch 5:01
PBS News Hour
Trump scraps housing bill signing to press GOP on SAVE Act
Trump scraps housing bill signing to pressure Senate GOP on SAVE Act
Clip: S2026 E130 | 5:01
Watch 7:15
PBS News Hour
Walter Isaacson on 'The Greatest Sentence Ever Written'
Walter Isaacson on what he calls 'The Greatest Sentence Ever Written'
Clip: S2026 E130 | 7:15
Watch 6:08
PBS News Hour
Top military commander resigns following clash with Hegseth
Another top military commander resigns following clash with Hegseth
Clip: S2026 E130 | 6:08
Watch 6:21
PBS News Hour
What's in the housing bill that Trump refused to sign
What's in the housing affordability bill that Trump refused to sign
Clip: S2026 E130 | 6:21
Watch 5:34
PBS News Hour
Millions in Europe face record-breaking heat wave
Millions in Europe face extreme temperatures from record-breaking heatwave
Clip: S2026 E130 | 5:34
Watch 6:13
PBS News Hour
Progressive victories signal mood of some Democratic voters
Progressive victories signal mood of some Democratic voters ahead of midterms
Clip: S2026 E130 | 6:13
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E123 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46