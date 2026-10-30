Rahm Emanuel on what Democrats should do after midterms

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October 30, 2026 - PBS News Hour full episode
$6 billion cryptocurrency heist puts investors on edge
Trump should 'take stock' and 'own' election outcome, Sen. Tillis says
Inside a Ukrainian city hit by Russian drones during the Starlink disruption
Capehart and Continetti on closing messages and midterm predictions
Candidates make final midterm stops as early voting surges
News Wrap: Judge investigating if Trump officials misled court about D.C. golf course plan
How colleges are helping students build social skills for the workforce
Brewers bring World Series title to MLB's smallest market
October 29, 2026 - PBS News Hour full episode
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