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PBS News Hour

Rahm Emanuel on what Democrats should do after midterms

Season 2026 Episode 222 | 6m 00s

On Election Day, Democrats are looking to do what they did 20 years ago – turn widespread dissatisfaction with a Republican president into a sweeping congressional victory. Rahm Emanuel helped engineer that victory in 2006. Now, as his party looks to regain power, Geoff Bennett sat down with Emanuel to discuss what lessons he sees for Democrats today.

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